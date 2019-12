Les "(C)Actus en Vrac" de ce jeudi 14 novembre

Un projet innovant pour les boues des stations d'épuration - Le Grand Cactus - 14/11/2019 Un projet innovant vise à traiter les boues des stations d’épuration bruxelloises pour en extraire des métaux lourds et précieux tels que le zinc et l’or. Nos équipes se sont rendues à la station d’épuration de Bruxelles et elles font des découvertes !