Le Meghxit décortiqué par le spécialiste des têtes couronées : Stéphane Bern!

Le Meghxit déchaine les passions outre-Manche et partout dans le monde. Le spécialiste des familles royales, Stéphane Bern, analyse ce phénomène sur le plateau du Grand Cactus.

Ce jeudi, l'expert des têtes couronnées, Stéphane Bern, était l'invité du Grand Cactus. A l'occasion du fameux "Meghxit", qui déchaine les foule, le royaliste est venu décortiquer cette affaire en plateau.

L'info est tombée il y a quelques jours: Meghan et Harry renoncent à leurs titres royaux et partent vivre au Canada, où ils souhaitent travailler pour gagner leur vie et s'éloigner de la surmédiatisation.

Un véritable cataclysme pour la famille Royale, pour l'Angleterre mais aussi pour Stéphane Bern qui se désole de voir les Windsor dans une telle impasse.

La Reine Elisabeth II, le Prince Charles et Harry lui même, ont donné leur point de vue sur cette décision inédite dans l'histoire de la famille Royale d'Angleterre.