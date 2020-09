Le Grand Cactus s'offre un lifting pour sa rentrée 2020 !

Après une fin de cinquième saison légèrement perturbée par le confinement, le Grand Cactus revient pour une sixième saison sur Tipik, le nouveau média de la RTBF. Dès ce 10 septembre, vous retrouverez Jérôme de Warzée, Adrien Devyver et leur bande pour des séquences et des sketchs toujours plus drôles ! Si le contenu et la mécanique de l'émission ne changent pas, l'image de l'émission sera un peu modifiée... En effet, vous découvrirez un nouveau générique, un nouveau logo, ainsi qu'un tout nouveau décor qui accueillera notre équipe ! Un nouveau look pour une nouvelle saison qui risque d'être historique !