Le Grand Cactus reçoit le "Bouton d'Argent" pour fêter le cap des 100.000 abonnés sur YouTube!

Le Grand Cactus reçoit le bouton d'argent YouTube - Le Grand Cactus - 17/01/2020 Qui dit début d’année dit petit bilan, fait par notre experte en digital, Livia Dushkoff, dans sa séquence Livia#! Et ce bilan est très positif pour les différents réseaux sociaux du Grand Cactus. Le page Facebook de l'émission comptabilise plus de 353.000 fans grâce aux nombreux contenus qui sont publiés quotidiennement. Le compte Instagram, quant à lui, recense plus de 85.000 abonnés, ce qui fait du Grand Cactus la deuxième émission la plus suivie de la RTBF sur ce réseau social. Enfin, sur Youtube, grâce aux internautes, et au travail des équipes qui alimentent le compte, la page du Grand Cactus a dépassé les 100.000 abonnés (127.000 exactement)! Un chiffre très rare pour une émission de télévision en Belgique, et qui donne droit à un magnifique Bouton d’Argent, envoyé par le CEO de Youtube en personne ! Ce trophée a été remis lors de l'émission à Adrien et Jérôme. Prochaine étape, le Bouton d’Or et le million d’abonnés … On croise les doigts et on compte sur vous ! ;-)