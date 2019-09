Le Grand Cactus fait sa rentrée ce jeudi avec Amélie Nothomb et Greta Thunberg !

Après des vacances sous le soleil de Tunisie, toute l’équipe est reboostée à la vitamines D, et vous attend pour une 5ème saison de folie !

Ecologie, rentrée des classes et littérature sont au programme de cette première émission du Grand Cactus.

Après un voyage de 15 jours à bord de son voilier, Greta Thunberg est arrivée en star à New-York. La militante pour l’écologie a appelé Donald Trump à " écouter la science " et l’humanité à " cesser de détruire la nature ". Le Président des Etat Unis entendra-t-il enfin son message ? Revenue se son périple New-Yorkais, la jeune suédoise sera présente en plateau tenter de convaincre les citoyens belges de l’urgence climatique.

Le reporter James Deano sera d’ailleurs en duplex depuis les USA, afin de recueillir la réaction du couple présidentiel américain, quant à la visite de la nouvelle égérie du climat.

C’est la rentrée des classes pour des centaines de milliers d’enfants et d’adolescents. Pour l’occasion, la plus dépressive de toutes les enseignantes de la Fédération Wallonie Bruxelles, Madame Rigide, sera, une fois de plus, l’invitée de l’émission. Tout juste un an après sa première apparition dans l’émission, elle racontera ses premiers jours de rentrée, avec toute la motivation et la bonne humeur qui la caractérisent.

Enfin le mois de septembre, c’est aussi la rentrée littéraire. L’écrivaine belge, Amélie Nothomb a sorti son 28ème roman, " Soif ", où elle s’adresse à Jésus. Un livre étonnant qui mérite d’être abordé dans le Grand Cactus. La reine de la littérature viendra défendre son chef-d’œuvre et expliquer ses motivations en plateau.

Côté séquences, retrouvez les actus en vrac, la parodie de Jardins et Loisirs, le micro-comptoir de Freddy Tougaux, mais aussi quelques nouveautés qui risquent de devenir récurrentes au fil des émissions.

Les Poufs sont elles aussi de retour ! En cette rentrée, elles ont décidé de vider leur grenier pour se débarrasser de leurs vieilleries…. Rendez-vous à la brocante !

Rendez-vous ce jeudi 12 septembre dès 20h35 sur La Deux !