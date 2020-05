Le Cactus Spécial de Jérôme de Warzée, 3ème volet!

Déjà un mois de confinement, et la vie, monotone, se poursuit durant la pandémie. Analyse de la vie en confinement dans le Cactus Spécial de Jérôme de Warzée

Dans ce Cactus Spécial, Jérôme fait un premier constat : Cela fait un siècle qu’on nous dit de faire du sport, et qu’on reste dans le canapé à bouffer des chips, et là, ça fait un mois qu’on nous demande de rester dans le canapé à bouffer des chips, et tout le monde va courir !

L'humoriste préconise alors, d'utiliser votre canapé de manière sportive, et ludique, ça amusera vos enfants, ou de trouver d'autres passe-temps, comme les soirées "lockdown dance", ou encore la chasse aux sex-toys à l'intérieur.

Découvrez l'ensemble de ses observations, pas piquées des vers, dans la vidéo ci-dessous!