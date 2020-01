La RTBF, Sarah Grosjean, Bénédicte Philippon et Jérôme de Warzée répondent aux questions concernant le départ des Poufs du Grand Cactus

La RTBF, Sarah Grosjean, Bénédicte Philippon et Jérôme de Warzée regrettent les malentendus et la poussée d’émotion qui a touché la communauté des fans du " Grand Cactus ". Ensemble, les trois intéressés tiennent à préciser un certain nombre d’éléments pour mettre un point final aux nombreuses supputations et interprétations diverses qui ont circulé.