L'hiver a ses premiers effets sur vous ? Le 1733 est là ! - Le Grand Cactus - 05/12/2019 Dans deux semaines, l’hiver et ses symptômes arrivent. Véro, Tristan et leurs collègues sont là pour vous aider si vous composez le 1733. Les températures chutent, les premiers effets de l'hiver sur le corps arrivent. Si vous tomber une nouvelle fois malade durant un weekend, une seule solution : le médecin de garde. Véro et Tristan du 1733, le numéro d'aide médicale non urgente, sont là pour vous aider ! A vos risques et périls...