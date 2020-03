L’équipe du 1733 est parée contre le coronavirus !

1733 : épisode 8 - Le Grand Cactus - 06/03/2020 Tristan, Françoise, Violette et monsieur le directeur sont de retour pour un nouveau numéro du 1733. L’équipe d’aide médicale non-urgente fait face à l’épidémie de grippe et du Coronavirus à leur manière ! Tout le monde veut voir un médecin le plus rapidement possible. Par conséquent, la ligne des médecins de garde est au bord de la saturation. Découvrez comment l’équipe réagit aux appels pour l’instant….