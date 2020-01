L'équipe du 1733 accueille une nouvelle collègue !

Le 1733 sous surveillance ! - Le Grand Cactus - 16/01/2020 L'équipe du 1733 est de retour et elle n'a pas perdu son sens de l'humour ! En effet, les téléphonistes ont réservé, à ceux qui les appellent, les meilleures blagues pour commencer cette nouvelle année. Tristan et Fanfreluche accueillent une nouvelle collègue prénommée Violette. Formée par Tristan, cette nouvelle téléphoniste ne rencontre aucun problème pour s'intégrer à sa nouvelle équipe ! D'ailleurs, elle se prête rapidement au jeu des blagues lorsqu'on l'appelle. Quant à Tristan, il se révèle être un vrai Juke box et trouve des musiques pour toutes les circonstances... Mais monsieur le directeur commence à avoir des soupçons sur la qualité de son travail...