Kiki Vernal, l'invité qui jette un froid sur le plateau du Grand Cactus

Kiki Vernal, l'invité glacial du Grand Cactus - Le Grand Cactus - 06/12/2019 C’est le début du mois de décembre, Noël approche, et avec lui le risque de voir de la neige sur nos routes. Que voit-on débouler dans ce cas ? Les saleuses et les chasse-neiges ! Le conducteur d'un de ces engins, Kiki Vernal, a accepté de venir raconter son métier sur le plateau du Grand Cactus. Comment se prépare-t'il à l'arrivée de l'hiver ? Le conducteur originaire de Butgenbach témoigne et nous explique les initiatives mises en place pour faciliter la vie des citoyens pendant les intempéries.