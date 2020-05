Josiane Croustillon signe son grand retour sur le plateau du Grand Cactus !

Josiane Croustillon est l'invitée du Grand Cactus - Le Grand Cactus - 22/05/2020 Cela reste souvent un sujet tabou mais une des professions les plus impactées par le coronavirus est sans nul doute celle des travailleuses du sexe. Josiane Croustillon, plus vieille prostituée de Bruxelles, est venue sur le plateau du Grand Cactus pour évoquer les mesures prises dans les maisons closes et l'impact que le confinement a eu sur sa profession.