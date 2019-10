Johnny Hallyday, Pascal Obispo, et Fabian Le castel en spectacle !

Après avoir fait sensation lors du dernier Grand Cactus en imitant Pascal Obispo et Johnny Hallyday, Fabian Le Castel se produit en spectacle pour fêter ses 10 ans de scène.

Depuis 10 ans, Fabian Le Castel impressionne la Belgique et la France avec ses imitations justes des plus grands artistes, homme politiques, et personnalités publiques. Pour fêter cet anniversaire, notre imitateur revient avec un spectacle intitulé "Médisant de scène", drôle, piquant et qui s'attaque à la télévision, la politique, la chanson et les people ! Dans ce spectacle, Fabian offre des performances vocales à couper le souffle et de nouveaux personnages !

"Médisant de scène" passera par Waremme, Ath, Mons, Liège, Binche, Verviers, Rossignol. Retrouvez plus d'informations sur le site web de Fabian Le Castel.