"Je suis une légende" : Quand un scénario catastrophe rejoint la réalité

Après "Corona de Papel", Antonio Spoto vous propose une nouvelle parodie spéciale confinement!

Cette semaine, c'est le cinéma hollywoodien qui se fond avec la réalité que nous vivons. Quand un scénario catastrophe devient prémonitoire, l'expert en parodie du Grand Cactus déborde de créativité!

Découvrez "Je suis confiné", la parodie du film "Je suis une légende".

Enfermé chez lui, avec sa famille et son chien depuis 152 semaines, Will Smith n'en peut plus du confinement… Il tente alors une sortie périlleuse dans la rue pour remplir une mission de la plus haute importance : trouver du papier toilette!