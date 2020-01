James Deano en duplex depuis le plateau de The Voice Kids - Le Grand Cactus - 17/01/2020 The Voice Kids bat son plein sur la RTBF ! Après le passage de Slimane et Vitaa sur le plateau du Grand Cactus, nous avons retrouvé James Deano en duplex en compagnie de nouveaux candidats... qui sont également des enfants de célébrités...