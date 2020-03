James Deano en duplex du Palais Royal avec les nouveaux informateurs du roi

James Deano en duplex du Palais Royal - Le Grand Cactus - 06/03/2020 Le roi Philippe n’arrête plus les consultations avec des informateurs afin de former un nouveau gouvernement. Après les sœurs Dardenne, Eden Hazard, Homer Simpson, Julie Taton et Blabla, ce sont d’autres personnalités qui se sont succédées en tant que consultants royaux. Etant sur place, l’envoyé spécial du Grand Cactus a pu croiser Jean-Marc et Jeff Panacloc, Sara de Paduwa, et Marios Bros ! Les trois personnalités ont donné leurs idées afin de former un gouvernement au plus vite.