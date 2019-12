James Deano en duplex avec les interprètes des tubes de Noël et dans une librairie !

James Deano en duplex avec les interprètes des tubes de Noël - Le Grand Cactus - 06/12/2019 Le célèbre reporter du Grand Cactus, James Deano, a souhaité célébré le début des fêtes de fin d'année dans un décor de circonstance ! En effet, James se trouvait en compagnie des interprètes des plus grands tubes de Noël : le célèbre groupe Wham !, Tino Rossi, Mireille Mathieu, et même Mariah Carey a qui l'ont doit inégalable "All I want for Christmas is you".