Inédit : le Général de Gaulle s'adresse aux Belges!

Charles de Gaulle s'adresse aux belges ! - Le Grand Cactus - 06/03/2020 Le film "De Gaulle" est sorti ce mercredi dans les salles, il s'agit du récit du destin du Général en 1940. Au cinéma, c’est Lambert Wilson qui incarne le rôle du très célèbre militaire, mais c’est l’ancien Président de la République française, en personne, qui a fait l'honneur de sa présence dans Le Grand Cactus. A l'occasion des "soixante-quinze ans du débarquement" il s'est octroyé une petite sortie, et c'est la Belgique qu'il a choisie comme première étape. Le Général, qui a gardé sa verve et sa prestance d'autrefois, s'est adressé à la population belge : "Belges, Belges, je vous ai compris!". Malgré l'alliance des deux pays, l'homme d'état a tout de même félicité chaleureusement ses compatriotes français, pour avoir battu, à plates coutures, non pas les Allemands mais les Diables Rouges lors de la Coupe du Monde 2018 ! Quoi qu'un peu perdu dans l'espace-temps, cette tribune restera gravée dans l'Histoire du Grand Cactus!