Henri Dès et Charles de Gaulle sont les invités du Grand Cactus du 5 mars !

Jérôme de Warzée, Adrien Devyver et leur bande vous donnent rendez-vous avec des personnages toujours plus surprenants dans Le Grand Cactus ! Au programme de cette émission du 5 mars : la sortie du biopic consacré à Charles de Gaulle, les tempêtes incessantes en Belgique et les concerts événements d’Henri Dès en Belgique.