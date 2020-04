Freddy Tougaux vous interroge, à distance, sur le confinement

Quand la rue devient un salon, et que le trottoir devient un canapé, le Micro-Terroir devient le "Micro-Confinement"

Débordant toujours de créativité, rien n'arrête Freddy Tougaux! Bien que cloitré chez lui, le reporter ne s'arrête pas de travailler. Il a tendu son micro, à distance, aux internautes, afin de connaitre leur ressenti à J+21 du confinement.

Comment vivent-ils cette période si particulière, à la maison, seuls, en couple, ou avec des enfants? Une chose est sûre, eux n'ont plus ne manquent pas d'imagination pour rendre leur confinement le plus agréable possible ;-)