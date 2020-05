Le Micro-Terroir (à la maison) de Freddy Tougaux - Le Grand Cactus - 07/05/2020 Depuis le début du confinement, Freddy Tougaux ne peut plus se rendre en rue pour interroger les passants. Il a donc contacté certains de ses amis via skype ! Eric Antoine, Jarry, Jean-Michel Saive, Momo, Phil Saive, Elastic & Francesca et Charline Vanhoenacker.