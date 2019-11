Florent Pagny et Christophe Maé : un duo exceptionnel dans Le Grand Cactus !

Florent Pagny et Christophe Maé : leur duo exceptionnel dans le Grand Cactus - Le Grand Cactus -... "Un homme qui dit tout ce qu’il pense…mais qui ne pense pas toujours à tout ce qu'il dit", Florent Pagny est l'invité exceptionnel de Jérôme de Warzée et Adrien Devyver. Né en 1961 à Chalon-sur-Saône, Florent Pagny s'est fait connaître en 1987 grâce la chanson "N'importe quoi". Il a profité de son passage sur le plateau de La Deux pour évoquer son nouvel album et son amour pour le public belge. Son ami, Christophe Maé, l'a rejoint sur le plateau en cours d'interview ! Celle-ci a terminé en duo étonnant sur "Savoir Aimer"... une prestation qui restera dans les annales du Grand Cactus !