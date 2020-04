Fabrice Luchini répond aux question du média "Kodybini"

Confiné chez lui, comme tout le monde, Fabrice Luchini, se prête au jeu de l'interview en mode "Kodybini"

Question : Vous êtes-ou ?

Ca c’est la question existentielle , ou suis je, ou vais-je ..grande question devant l’éternel, tout ce que je peux te

dire c’est que nous sommes dans la merde …sinon je suis chez moi,et chez tous les Belges aussi grâce à la

technologie hallucinante et j’ai pour me tenir compagnie une tortue un canari et une chaaaaatte

Question : Etes-vous seul ?

Est-ce que je suis seul’’ ? Avec les livres, on est jamais seul, jamais, vous lisez Molière, vous n’êtes pas seul, vous

êtes avec des précieuses ridicules, des médecins, des tartuffes ! Moi, j’en avais une molle, hier, et bien oui,

d’accord, heureusement que j’étais tout seul, c’est vrai !

Question : Plutôt Lamartine ou la Fontaine ?

Oh la martine .. la martine ..oui,.. la fontaine à la limite pour une petite rassade

Question : Marc Levy ou Marc Dorcel ?

Sans hésiter, celui qui a la plus belle plume, Marc Dorcel

Question : Qui est Luchini ?

Luchini, c’est un réceptacle à la connerie humaine, parce qu’il faut un passeur de lumière littéraire, sans offenser

qui que ce soit, voilà, c’est ça Luchini !

Question : Des projets ?

"Fais tes projets en silence la réussite se chargera du bruit"