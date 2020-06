Enrico Macias et Cristina Cordula sont les invités du Grand Cactus de ce jeudi 4 juin

Jérôme de Warzée , Adrien Devyver et leur bande reviennent pour le dernier Grand Cactus de cette saison, ce jeudi 4 juin à 20h30 sur La Deux !

Comment s’annonce cet été un peu particulier ? L’équipe du Grand Cactus va tâcher d’y répondre tout au long de cette émission en conviant plusieurs protagonistes qui vont nous donner un avant-goût de ces prochains mois.

Les camps d’été sont désormais autorisés à partir du 1er juillet. Les scouts s’activent pour organiser ces camps au mieux. Kiki Jovial, chef scout sera présent sur le plateau du Grand Cactus pour évoquer la situation. La côte belge s’affaire également pour recevoir les touristes. Quelles décisions a pris la ville de Knokke ? Léopold Lippens, le bourgmestre de la ville présentera ces décisions pour les vacances d’été.

Le nombre de victimes du Coronavirus est en nette baisse en Belgique. Le responsable du tracing et sa collaboratrice, répondront aux questions de Jérôme de Warzée. Un virologue wallon revenant de Chine sera également présent pour parler de la situation actuelle.

Les stars reprennent peu à peu leurs activités et retrouvent le chemin des plateaux télés. Parmi eux, Cristina Cordula, la styliste et animatrice brésilienne ayant fait carrière en France et Enrico Macias, guéri du Coronavirus, viendront agiter le studio du Grand Cactus !

James Deano sera en duplex avec Patrick Chirac pour expliquer les règles à appliquer dans les campings et ira faire un tour du côté de Fort Boyard.. Freddy Tougaux proposera également un nouveau " Micro-Terroir " et Luc Noël sera de retour avec un numéro inédit de " Jardins & Loisirs ". Antonio Spoto proposera également une nouvelle parodie d’un célèbre film !