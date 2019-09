Elio di Rambo III : Mons Blood!

A la tête du gouvernement wallon pour la troisième fois, Elio di Rambo est venu TOUT PETER!

Après des mois de négociations, nous avons enfin un gouvernement wallon ! Cette formation, nous la devons à un homme, un seul, qui s’est battu pour sauver la Wallonie : Elio di Rambo !

Vous l’aurez compris, à l’occasion de la sortie du film "Rambo 5 : Last Blood", Le Grand Cactus s’est amusé à mixer les deux sujets. C’est donc Elio di Rambo, sauveur de la Wallonie que Jérôme a reçu sur le plateau du Grand Cactus !

Sa mission était claire : il est venu TOUT PETER! Et même s'il n'a pas fait le Viêt-Nam, il estime avoir fait pire et mériter son titre. En effet, il a négocié avec la NV-A, il a supporté Laurette Onkelinx pendant trente-cinq ans, et son parti a tellement de casseroles au cul qu’on devrait rouvrir Cockerill pendant cent ans pour qu’on puisse toutes les fondre !

Il promet d'ailleurs un 4ème Opus, soit un 4ème mandat : "Elio DI Rambo IV, Butterfly apocalypse" … On a hâte de voir ça!