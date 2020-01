Dominique Lehmann prédit l'avenir dans Le Grand Cactus

Dominique Lehmann, le voyant des stars, la star des voyants ! - Le Grand Cactus - 17/01/2020 Ce jeudi, Le Grand Cactus a reçu le voyant des stars, la star des voyants, afin d'en savoir un peu plus sur l'avenir en 2020 … Sa première prédiction? 2020 sera une année charnière entre 2019 et 2021... Du génie! Il faut dire que depuis plus de trente ans, Dominique Lehmann lit l'avenir dans de nombreuses émissions de télé et de radio, mais aussi en consultation à son cabinet, ainsi que par téléphone, par sms, réseaux sociaux, fax, minitel, parchemin, et même dans le crâne de Jérôme de Warzée! Ce don lui est venu lorsqu'il avait 20 ans au cours d'une séance collective de spiritisme tantrique, avec divers interpénétrants. Il a alors senti une énergie au niveau de ses réceptacles lunaires… Une sorte de summum paroxystique de ses fluides excitatifs, Pluton interpénètre Uranus, et là, depuis, il a des flashs ! Des flashs qui coutent tout de même 50 euros l'unité... Mais ce n'est pas tout, Dominique Lehmann sait aussi prédire les morts qui sont déjà morts, et vous en dire plus sur votre passé. N'hésitez pas à le contacter, ça ne coûte presque rien, seulement 17 euros la minute d'attente.