Disparition des abeilles : Maya et Willy contre-attaquent ! - Le Grand Cactus - 27/09/2019 On le sait tous, sans abeille, c’est l’écosystème entier de notre planète qui s’effondrerait. Il est grand temps de trouver une solution pour sauvegarder cette espèce indispensable. Maya l’abeille, et son ami Willy ont un plan d'attaque et son venus le défendre en plateau.