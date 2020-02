Denis Brogniart présente la nouvelle saison de "Corona-Lanta" - Le Grand Cactus - 14/02/2020 TF1 a donné rendez-vous à ses fans le 21 février prochain pour découvrir la nouvelle saison de Koh Lanta intitulée "L'île des héros". Denis Brogniart, l'animateur vedette de l'émission était de passage en Belgique et a fait un saut sur le plateau de Jérôme de Warzée et Adrien Devyver. Il est venu évoquer les conditions de tournage un peu particulières de cette dernière saison... Quelles ont été les dispositions prises pour éviter la contamination des participants au coronavirus ? Deux aventuriers des îles Fidji ont également pris la parole et témoigné dans le Grand Cactus !