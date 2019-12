Dark Vador, Maître Yoda, Luke Skywalker, R2D2 et la Princesse Leia dans le Grand Cactus !

Le casting de Star Wars dans Le Grand Cactus - Le Grand Cactus - 06/12/2019 C’est le gros événement cinéma de cette fin d’année : le dernier Star Wars débarque dans les salles dans quelques jours. Impossible de passer à côté dans Le Grand Cactus, Jérôme de Warzée et Adrien Devyver ont donc reçu le personnage le plus machiavélique de la galaxie : Dark Vador ! Accompagné de ses stormtroopers, le méchant est venu défendre sa place. La plateau a été envahit par d’autres personnages mythiques de la saga : Maître Yoda, Luke Skywalker, R2D2, Chewbacca et même la Princesse Leia ! Qui se cache réellement sous ces personnages ? Découvrez la véritable identité de ces géants du cinéma dans cette interview du Grand Cactus !