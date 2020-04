Contagion VS Covid19 ... La nouvelle parodie d'Antonio Spoto! - Le Grand Cactus - 24/04/2020 Après les parodies de la "Casa de Papel" et de "I am a Legend", Antonio Spoto nous brocarde LE film qui caractérise cette pandémie mondiale, le film "Contagion". Un scénario troublant, bien trop proche de la réalité...