Les Poufs testent un restaurant étoilé - Le Grand Cactus - 14/11/2019 Cette semaine, le duo emblématique formé par Clitorine et Jessica teste un restaurant étoilé. Ayant plus l'habitude de fréquenter des friteries, les deux Poufs ont un peu de mal à se faire aux règles de bienséance... Surprises par les prix exorbitants des plats proposés dans ce restaurant, Clitorine et Jessica vont se ruer sur l'alcool !