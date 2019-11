Charlot Saint-Kikilion, oenologue liégeois, donne son avis sur la cuvée du Beaujolais Nouveau

Charlot Saint-Kikilion donne son avis sur le Beaujolais Nouveau - Le Grand Cactus - 15/11/2019 Le Beaujolais Nouveau sera bientôt disponible. Cette année, il aurait un goût prononcé de raisin et une plus grande fraîcheur que d’habitude ! Pour en parler, Jérôme de Warzée et Adrien Devyver ont reçu Charlot Saint-Kikilion, un œnologue liégeois qui a sa propre production. L’œnologue, sans langue de bois, a donné son avis sur cette cuvée et a souhaité présenter sa production de vins et pekets. Une interview rondement menée malgré l'état de Charlot...