Célébrez le Jeudi Saint avec l'équipe du Grand Cactus et sa "Spéciale Confinement, round 2"!

La période de confinement étant prolongée, l’équipe déjantée du Grand Cactus ne vous abandonne pas, et vous propose une nouvelle émission spéciale avec de nombreuses surprises et les meilleurs moments depuis la saison 1 !

Ils semblent avoir pris goût au travail à distance ! Ce jeudi 9 avril, à 20h30, l’équipe du Grand Cactus revient avec une nouvelle émission " Spéciale Confinement " animée depuis un salon, un bureau, un jardin ou encore une salle de bain !

Pour ce deuxième numéro spécial, Jérôme et sa bande vous proposent de revoir les meilleurs sketchs du Grand Cactus, qui n’ont plus été sortis des tiroirs depuis la saison 1 ! L’occasion de redécouvrir, avec bonheur, des personnages cultes, comme Jésus et ses apôtres, Kikirk Frimout l’astronaute, Maïté et Cyril Lignac, Tatayet et bien d’autres.

Mais aussi de revivre des duplex délirants, avec le groupe Modern Talking et la troupe des Village People, particulièrement plébiscités par le public.

Si cette émission est une " Spéciale ", c’est surtout parce que de nombreuses surprises et séquences inédites attendent les téléspectateurs. Un nouveau Micro-Terroir, en mode confiné, signé Freddy Tougaux, un inédit de " Jardins & Loisirs " où Luc découvre les joies d’être confiné dans son propre jardin, une parodie digne d’Hollywood réalisée par Antonio Spoto, " les conseils santé " de la ministre Maggie de Block ou encore les comptines de la Reine Mathilde, remixées à la sauce Grand Cactus, et un Cactus spécial de Jérôme.

Sans oublier Madame Rigide, qui a encore un message à faire passer à ceux qui n’ont pas encore compris ce qu’être confinés veut dire …

Les 12 apôtres du Grand Cactus, Adrien, Jérôme, Livia, David, Thierry, Karen, Isabelle, Kody, James, Martin, Fabian, et Freddy, vous promettent aussi quelques surprises enregistrées depuis leur canapé, perruques, costumes et accessoires de fortune à l’appui, pour vous faire passer le meilleur Jeudi Saint de votre vie!