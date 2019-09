Le Grand Cactus avec "Elio di Rambo", Lara Fabian et Pascal Obispo!

Au programme de ce jeudi, sauvetage du gouvernement wallon par Elio di Rambo, plan de sauvegarde des abeilles, et musique avec Lara Fabian et Pascal Obispo

Ce jeudi, Le Grand Cactus reçoit Elio di Rambo, le sauveur de la Wallonie, Maya l'abeille et Willy, prêts à tout pour sauvegarder leur espèce et les nouveaux coachs de The Voice France Lara Fabian et Pascal Obispo!

Après des mois de négociations, nous avons enfin un gouvernement wallon ! Cette formation, nous la devons à un homme, qui s’est battu pour sauver la Wallonie : Elio di Rambo !

Vous l’aurez compris, à l’occasion de la sortie du film "Rambo 5 : Last Blood", Le Grand Cactus s’amuse à fusionner les deux sujets. C’est donc Elio di Rambo, sauveteur de la Wallonie que Jérôme recevra en plateau.

On le sait tous, sans abeille, c’est tout l’écosystème de notre planète qui s’effondrerait. Il est donc grand temps de trouver une solution pour sauvegarder cette espèce indispensable. Maya l’abeille, et son ami Willy ont un plan et viendront le défendre dans l’émission.

Enfin, cette année, The Voice France propose un tout nouveau banc de coachs ! Deux d’entre eux, Lara Fabian et Pascal Obispo seront les invités du Grand Cactus, pour parler de leur nouveau rôle au sein du télé crochet français.

James Deano sera en duplex avec certains talents de The Voice, version Kids, et vous offrira, en exclu, l’interview de la tennis woman Kim Clijsters, de retour sur le court !

Les Poufs s’essayeront au camping pour la première fois de leur vie, et votre nouvelle chaine d’info en contigu, " PQ24 " vous informera, en direct, tout au long de l’émission.

Rendez-vous ce jeudi 26 septembre dès 20h35 sur La Deux !