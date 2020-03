Ce jeudi 26 mars, Le Grand Cactus passe en mode ‘confinement’ !

Nous traversons une période durant laquelle le rire et les bonnes ondes sont plus que nécessaires. L’équipe du Grand Cactus tient à maintenir le contact avec ses téléspectateurs et de continuer de vous divertir durant ce confinement. Pour se faire, nous vous proposons une émission exceptionnelle en raison des mesures de sécurités liées à la pandémie du Coronavirus. Pour cela, Jérôme de Warzée, Adrien Devyver, les chroniqueurs et comédiens animeront l’émission depuis chez eux ! En effet, dans leurs canapés et en toute sécurité, les membres de l’équipe vous proposeront de revoir leurs séquences préférées qui ont marqué l’histoire du Grand Cactus. Attention, nous ne sommes pas à l’abris de quelques surprises et d’exclusivités pour ce numéro très spécial !