Bocals et Loisirs... On a bien dit "bocals" et pas bocaux! - Le Grand Cactus - 24/04/2020 Madame, Monsieur, amis téléspectateurs confinés, bonsoir! Luc trouve le temps long et ne sait plus quoi faire pour s'occuper ! Il a déjà trié deux fois toutes ses graines, il ne va quand même pas le faire une troisième fois! Du coup, il en a profité pour défricher son bosquet en se débarrassant de tous les arbustes gênants. Autant vous dire qu'il n'en est jamais venu à bout de celui-ci avec sa petite tronçonneuse fisher price qui ne va plus si bien. Autre occupation de Luc: la confection de "bocals" en tous genres. A ne surtout pas reproduire à la maison, puisqu'ils ne servent à rien.