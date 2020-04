"Avril et Loisirs" quand le poisson d'avril dure depuis près d'un mois!

Il est confiné lui aussi, mais au grand air ! voici la parodie inédite de " Jardins et Loisirs" signée Martin Charlier.

Madame, Monsieur, amis téléspectateurs confinés, voici la nouvelle parodie de Jardins et Loisirs signée Martin Charlier : "Avril et Loisirs"

Et oui, cela fait maintenant près d'un mois que la blague du Poisson d'Avril dure pour tout le monde … Du coup, confiné lui aussi dans son jardin, Luc s'ennuie comme un rat mort! Il a tondu, taillé les haies, ramassé les mauvaises herbes et entretenu ses parterres, il n'a donc plus rien à faire!

Pour passer le temps, il a donc fait quelques petites blagounettes à son ami Francis, tout en gardant, bien sûr, les distances de sécurité...