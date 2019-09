Abeilles et loisirs : la parodie du Grand Cactus - Le Grand Cactus - 26/09/2019 Votre parodie préférée de "Jardins et Loisirs" est de retour pour un nouveau numéro ! Si Luc est un peu triste à cause de l'arrivée de l'automne et projette de récolter des poivrons farcis, Francis est en colère à cause de la disparition des abeilles ! En effet, la pollinisation est arbres est menacée. Mais Luc, votre présentateur préféré, n'est pas du même avis et compte le prouver grâce à un témoin qui a été envahi par les abeilles ! Luc propose désormais un jeu concours en fin d'émission avec de beaux cadeaux à la clé !