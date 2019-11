1733: Tristan et Véro à votre service ! - Le Grand Cactus - 14/11/2019 En pleine période de virus de grippe et de gastro, Tristan et Véro, les employés de la ligne d'aide médicale non urgente sont débordés. Avec leur collègue Françoise, ils sont sur tous les fronts ! Les collègues doivent trouver un cœur, soigner un doigt... ils feront tout pour venir en aide à leurs interlocuteurs.