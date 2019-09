En septembre, la sécheresse continue en Belgique !

" 'Sous l’influence d’une dorsale anticyclonique mal placée sur l’Atlantique, ce sont des courants maritimes nettement plus frais et faiblement perturbés qui devraient influencer notre pays pendant cette première décade. Le plus gros des perturbations ira plutôt vers la Scandinavie, ce qui est d’ailleurs la tendance pour cet automne si l’on excepte une partie du mois d’octobre'. La seconde décade devrait revoir le retour de belles journées d’arrière-saison avec une relative douceur et un soleil plus généreux. " peut-on lire.

La Libre Belgique : "Un motard sauve un chaton sur l’autoroute"

"Quentin Leroy, un jeune motard originaire de Boussu qui s’avère être aussi vidéaste, a publié une incroyable vidéo sur les réseaux. La scène s’est produite ce jeudi 29 août sur la bretelle de montée d’autoroute vers le R5, à hauteur de Frameries et Cuesmes. Le jeune homme, qui portait justement une caméra sur son casque, évite in extremis un petit chaton couché au milieu de la route. Sans hésiter, il s’arrête immédiatement et descend de sa moto pour venir en aide à l’animal apeuré.

Avec l’aide d’un automobiliste qui s’est aussi immobilisé sur la bande d’arrêt d’urgence, le Boussutois court au milieu de la chaussée et arrête une voiture en marche qui se dirigeait droit vers le chaton. Finalement, il parvient à le prendre dans ses bras et à lui sauver la vie. Il a ensuite confié le petit félin à l’automobiliste qui l’a ensuite embarqué avec lui en voiture."

Une belle histoire qui fut l’occasion pour Thibaut Roland, à la tête de sa propre émission depuis la rentrée, de nous raconter une petite anecdote sur le chat qu’il vient tout juste d’adopter.

"Premier soir où il est chez nous, il arrive dans le lit. Je me dis ça y est on est parti pour une séance câlin. Manque de chance, il fait la grosse commission directement face à ma tête" ! "On s’est rabiboché depuis" assure l’animateur.