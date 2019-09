Amélie Nothomb dans la peau de Jésus

C'est très dur de se mettre dans la peau de Jésus... D'autant que je n'ai pas choisi la période la plus rigolote de sa vie... Puisque j'ai choisi le moment de sa crucifixion !

En fait, je me suis toujours demandée pourquoi Jésus avait accepté d'être crucifié ? Et quand la réponse à une question me dépasse, ma seule façon de faire c'est de lui consacrer un roman.

Et là, comme la question était vraiment très mystérieuse, j'ai placé la caméra de mon écriture à l'intérieur de Jésus. Donc, c'est un roman dans lequel Jésus dit "je".