Julie Van H et Pascal Claude animeront le "6-9 ensemble"

Durant la deuxième semaine des vacances de Pâques, "Le 6-9 ensemble" sera assuré par Pascal Claude et Julie Van H.

Dès mardi matin, vous les retrouverez à la présentation de la matinale commune mise en place durant le confinement. De 6h00 à 7h00, Julie sera sur La Une et sur La Première. Elle sera rejointe à 7h00 par Pascal. Et ils seront toujours en duo de 8h00 à 9h00 sur La Une, VivaCité et La Première.