SPORT : de nouveaux rendez-vous passionnants à la RTBF

L’une des plus anciennes émissions de la RTBF se métamorphose pour devenir une émission qui s’accorde aux tendances, aux modes de vie et de consommation des amateurs de sport. Le magazine prend des accents de talk-show avec un plateau dynamique de débats pour rendre l’actualité de la semaine plus vivante. Tous les sports seront abordés amateur ou de compétition.

Le journaliste sportif Jérémie Baïse relève le défi de présenter 100% sports chaque dimanche : "C’est une fierté et un honneur d’être impliqué dans ce nouveau projet. Je me vois encore, à l’âge de 4ans, regarder le Week-End Sportif avec mon père. C’était notre rituel du dimanche soir. C’est cette émission qui m’a fait découvrir et aimer le sport… L’évolution du programme est une opportunité dans laquelle nous avons tous envie de nous investir. J’ai hâte d’apporter ma patte à l’émission et surtout de pouvoir travailler avec une équipe aux idées débordantes. L’objectif est simple : donner envie aux téléspectateurs de faire partie de l’équipe chaque dimanche soir. Ce serait notre plus belle victoire" explique-t-il. Pour ce faire, il s’est entouré d’une équipe de chroniqueurs qui représentent le monde sportif dans sa diversité.