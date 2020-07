Jean-Louis Lahaye décrypte des affaires judiciaires dans "La Belgique criminelle"

Suspens, explications et éclairage sur des dossiers d’assises qui nous emmènent dans l’histoire de la justice belge au XIXe et XXe siècles. Jean-Louis Lahaye fera la lumière sur 8 crimes qui ont défrayé la chronique de notre pays entre 1850 et 1930, proposant une radioscopie de notre société et d’une époque pas si lointaine. Avec l’intervention d’historiens spécialisés, il nous emmène au cœur notamment du crime de la rue Royale, de l’affaire Mestag, ou celle de l’affaire de Moulbaix.