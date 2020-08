Yakari, un petit garçon Sioux, n’a qu’un rêve en tête : devenir l’ami de Petit-Tonnerre, un cheval mustang connu de tous pour être indomptable. Parti sur ses traces, Yakari va braver l’interdiction de s’éloigner de la tribu et en oublier que tout le campement est sur le point d’être déplacé dans un endroit plus sûr, en prévision des tornades qui s’annoncent. Ses parents, inquiets de ne pas le voir revenir, décident de partir à sa recherche. Pendant ce temps-là Yakari, accompagné du chien de la tribu, Oreille-tombante, va réussir à approcher Petit-Tonnerre qu’il aura sorti d’un mauvais pas. En gage de sa générosité et de sa bravoure Grand-Aigle, son animal totem, va lui offrir sa plus belle plume et, plus extraordinaire encore, le don de comprendre et de parler aux animaux. Entre sa volonté farouche de devenir l’ami de Petit-Tonnerre et la nécessité de retrouver les siens, les aventures de Yakari ne font que commencer…

51 ans d’une (de) belle(s) histoire(s) ! Derib, dessinateur des bandes-dessinées "Yakari" - © Arnaud Derib Yakari est un petit personnage de bande dessinée, créé en 1969 par deux auteurs suisses, Derib pour le dessin et Job pour le scénario. Cette BD, devenue un classique de la littérature jeunesse, a fait le bonheur de nombreuses générations d’enfants. Avec ses 40 albums publiés, ce petit Indien et ses aventures ont fait l’objet de deux séries pour la télévision (en 1983 et en 2005), d’un jeu vidéo, d’une comédie musicale et même d’une fresque réalisée sur les murs de la Maison des Enfants à Saint-Gilles, pour connaître aujourd’hui la consécration au cinéma avec ce long métrage que l’on doit à Xavier Giacometti (déjà à la manœuvre sur la série télé) avec la collaboration de Toby Genkel.

Un bon exemple Yakari… Un Indien dans la vie - © Cinéart Si Graine-de Bison, Arc-en-ciel (les amis), Regard-droit, Tresse-de-nuit (les parents), Tortue-rapide, Œil-de-bouillon, Élan-lent… tous les personnages de la bande dessinée sont bien là, le film a centré l’histoire sur Yakari et Petit-Tonnerre, celui qui deviendra la monture et l’ami inséparable du petit Sioux. Leur rencontre sera riche en péripéties et en enseignements. Le petit garçon intrépide va notamment apprendre le respect et la patience. Pas question, en effet, de monter sur le dos de Petit-Tonnerre sans lui en demander la permission, quand il devra également montrer qu’il ne veut pas, comme trop d’êtres humains, profiter égoïstement des animaux. Ce personnage bourré de qualités et ses aventures tout en rebondissements et en humour offrent aux enfants à partir de 6 ans un très joli modèle à suivre, avec en supplément un discours bien amené sur le monde animal, la nature et plus largement l’écologie. Aucune hésitation à avoir… " Yakari, le film " est le film à voir pour partager un excellent moment avec ses enfants ! Yakari - Sortie le 12.08.20 - 05/08/2020 Un film de Xavier Giacometti I Alors que la migration de sa tribu est imminente, Yakari le petit Sioux part vers l'inconnu pour suivre la piste de Petit-Tonnerre, un mustang réputé indomptable. En chemin, Yakari fera la rencontre magique de Grand-Aigle, son animal totem, de qui il recevra une superbe plume... et un don incroyable : pouvoir parler aux animaux. Seul pour la première fois, sa quête va l'entraîner à travers les plaines, jusqu'au territoire des terribles chasseurs à peaux de puma... Mais comment retrouver la trace du tipi ? Au bout du voyage, le souffle de l'aventure scellera pour toujours l'amitié entre le plus brave des papooses et le mustang plus rapide que le vent.

L'Agenda Ciné, tous les lundis à 20h20 sur La Une

Ce programme est aussi disponible en version sous-titrées