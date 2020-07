Vous avez dit ADORABLES ?

Aujourd’hui, Emma, psychologue de profession, est à la radio pour parler de son livre à succès, Adorables, le récit de son expérience de maman d’une collégienne de 14 ans.

Retour donc sur ce que fut dans les faits cette année agitée entre mère et fille et qui commence par le jour où Lila fête ses 14 ans et par la même occasion son entrée dans l’adolescence.

Les signes ne trompent pas, Lila a quitté le monde de l’enfance : les " vous êtes les parents les plus géniaux du monde " et les " maman, je pourrai pas vivre sans toi " ont laissé la place aux impérieux " j’irai à l’école si tu me laisses aller à la soirée vendredi " et à : " je vais la rendre folle, elle va céder ! ". C’est aussi un mot d’excuse demandé pour éviter la piscine. C’est plaire aux garçons et plus spécialement à Hugo. Et surtout, c’est vouloir aller en boîte de nuit à LA soirée " hyper privée " du DJ JV.

Mais le " non " ferme et définitif d’Emma d’autoriser Lila à se rendre à cette soirée, va tenir lieu de déclaration de guerre. Désormais entre la mère, adepte de la bienveillance et de la communication non violente, et la fille, le dialogue n’est plus du tout ce qu’il était. Les mesures de rétorsion succèdent aux coups bas quand les actes de rébellions sont suivis d’excuses intéressées.

Au milieu de tout ça, le père divorcé, la grand-mère, la sœur, la meilleure amie et tout l’entourage font ce qu’ils peuvent pour calmer le jeu… ce qui n’est pas toujours simple quand on a des comptes à régler !

Elsa Zylberstein, Hélène Vincent, Lucien Jean-Baptiste, Tania Garbarski et la révélation Ioni Matos dans le rôle de Lila servent à merveille cette comédie qui avec beaucoup d’humour pointe ce passage difficile de l’adolescence… côté enfant et côté parent !

L’Agenda Ciné est allé à la rencontre de la réalisatrice Solange Cicurel.