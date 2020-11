Cette semaine pas de sortie salles alors nous vous proposons de découvrir notre sélection de dessins animés sortis ces derniers mois et disponibles en DVD ainsi que sur les plateformes VOD.

L'Agenda Ciné (45/52) - 09/11/2020 Visionnez gratuitement les vidéos du programme L'Agenda Ciné en streaming sur Auvio. Voir la vidéo

"Samsam" de Tanguy De Kermel Votre Agenda Ciné spécial vacances ! - © Tous droits réservés Samsam le plus petit des héros n’a toujours pas de super pouvoir. Pourtant, tout le monde en a un ! Devant ses parents inquiets et les moqueries de ses camarades, Samsam est bien décidé à retrouver son pouvoir caché avec l’aide de la mystérieuse Méga, une nouvelle élève de son école…

« La famille Addams » de Conrad Vernon et Greg Tiernan Votre Agenda Ciné spécial vacances ! - © Tous droits réservés Morticia et Gomez Addams ont enfin trouvé la demeure hideuse de leur rêve, juchée en haut d’une colline brumeuse. Ils s’y retranchent avec leur sinistre fille Mercredi et Pugsley, leur fils masochiste sans oublier l’oncle Fétide. Mais le monde extérieur et coloré ne va pas tarder à pointer le bout de son nez, pour leur plus grand malheur…

« Angry Birds : copains comme cochon » de Thurop van Orman Votre Agenda Ciné spécial vacances ! - © Tous droits réservés Les oiseaux et les cochons continuent de se battre sans relâche. Mais contre toute attente, ils vont devoir s’associer pour affronter un ennemi bien plus dangereux et puissant qu’eux. Ainsi Red, l’oiseau rouge et Léonard le cochon, ennemis d’autrefois, vont devenir copains et former une équipe improbable afin de tenter de sauver leurs foyers…

« Comme des bêtes 2 » de Chris Renaud Votre Agenda Ciné spécial vacances ! - © Tous droits réservés Le Fox-Terrier Max voit sa vie bouleversée quand sa propriétaire Katie met au monde un adorable bébé, Liam. Il se sent chargé d’une nouvelle mission : protéger le petit. Mais est-il prêt pour ce défi ? Avec l’aide de ses amis, Max va partir à l’aventure et prouver qu’il est bien le héros dont le petit Liam a besoin…

« Minuscule 2 – les mandibules du bout du monde » de Thomas Szabo et Hélène Giraud Votre Agenda Ciné spécial vacances ! - © Tous droits réservés Les premières neiges tombent dans la vallée. Il est temps de préparer les réserves pour l’hiver. Mais durant cet exercice, la petite coccinelle se retrouve piégée dans un carton à destination des Caraïbes. Ses petits amis vont alors se lancer à sa recherche et partir pour cela à l’autre bout du monde mais arriveront-ils à temps pour sauver Coccinelle ?

« Monsieur Link » de Chris Butler Votre Agenda Ciné spécial vacances ! - © Tous droits réservés Sir Lionel Frost est un aventurier légendaire. Il n’en croit pas ses yeux lorsqu’il se retrouve au fin fond de la forêt américaine, face à Monsieur Link, unique représentant de son espèce, sorte de chaînon manquant entre le singe et l’homme. Ce dernier qui en a marre d’être seul, voit dans sa rencontre avec Lionel Frost l’opportunité de partir à la recherche de ses parents éloignés...

« Terra Willy – Planète inconnue » de Eric Tosti Votre Agenda Ciné spécial vacances ! - © Tous droits réservés Willy voyage dans l’espace avec ses parents à bord d’un vaisseau spatial. Mais lorsque ce dernier est détruit Willy se retrouve séparé des siens. Sa capsule atterrit sur une planète sauvage et inexplorée. Avec l’aide du robot Buck, il va partir à la découverte de cette terre mystérieuse, de sa faune, de sa flore… mais aussi de ses dangers !

« Le parc des merveilles » de David Feiss Votre Agenda Ciné spécial vacances ! - © Tous droits réservés June est une petite fille à l’imagination débordante. Ainsi, elle a créé de toute pièce un extraordinaire parc d’attractions où travaillent tous ses amis les animaux. Mais alors qu’elle grandit, son imagination l’abandonne petit à petit, oubliant le monde qu’elle a construit. Mais un jour, elle se retrouve soudainement propulsée dans le parc…

« Dragons 3 – le monde caché » de Dean Deblois Votre Agenda Ciné spécial vacances ! - © Tous droits réservés Harold et son dragon Krokmou sont maintenant les chefs du village Berk. Ils ont réussi à trouver l’harmonie entre vikings et dragons. Mais c’était sans compter sur l’arrivée du méchant Grimmel qui espère capturer et tuer tous les dragons. Harold et Krokmou sont forcés de partir vers un monde caché dont ils n’auraient jamais soupçonné l’existence…