Votre Agenda Ciné spécial feel-good movies

The Peanut Butter Falcon (2019) FR+NL HD TRAILER - 04/01/2021 Atteint du syndrome de Down, le jeune Jack (Zack Gottsagen) a un seul rêve en tête : devenir catcheur professionnel ! Alors qu’il décide un beau jour de s’échapper de son centre de soins pour réaliser ce rêve, il fait rapidement la connaissance de Tyler (Shia LaBeouf), lui aussi en fuite. Les deux compères atypiques parviennent à disparaître dans la nature et vivent de folles aventures. Ils sont même rejoints dans leur périple par la douce Eleanor (Dakota Johnson), employée dans le centre de soins de Jack. The Peanut Butter Falcon est une comédie d’aventure avec dans les rôles principaux Shia LaBeouf, Dakota Johnson, Thomas Haden Church et Bruce Dern. Projeté en première mondiale au festival South by Southwest, le film a reçu le prix du public dans la catégorie « Narrative Spotlight ». De jonge Zak (Zack Gottsagen) met het syndroom van Down heeft slechts één droom: een professionele worstelaar worden! Wanneer hij op een dag wegloopt uit het verpleegtehuis wil hij niks liever dan die droom waarmaken. Al snel ontmoet hij Tyler (Shia LaBeouf), die ook op de vlucht is. Als twee ongewone bondgenotenweten ze te ontsnappen en beleven ze de wildste avonturen. Ze overtuigen zelfs de aardige Eleanor (Dakota Johnson), een medewerkster van het verpleegtehuis, om zich bij hen aan te sluiten op hun reis. The Peanut Butter Falcon is een komische avonturenfilm met in de hoofdrollen Shia LaBeouf, Dakota Johnson, Thomas Haden Church en Bruce Dern. Het beleefde zijn wereldpremière tijdens het festival South by Southwest en won daar de publieksprijs in de sectie ‘Narrative Spotlight’.