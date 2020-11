Votre Agenda Ciné spécial famille

Plus

Cette semaine, pas de sortie en salles. Alors nous vous proposons de découvrir notre sélection de films à voir en famille sortis ces derniers mois et disponibles en DVD ainsi que sur les plateformes VOD !

L'Agenda Ciné (46/52) - 16/11/2020

« L'aventure des Marguerite » de Pierre Coré
Marguerite et Margot ont beaucoup de choses en commun. Sauf leur époque. L'une vit en 1942 et l'autre aujourd'hui. Un jour, une mystérieuse malle magique les transporte chacune dans l'époque de l'autre. Commence alors une aventure incroyable pour retrouver leurs présents, explorant l'Histoire mais aussi la mémoire de leurs familles…

« 10 jours sans maman » de Ludovic Bernard
Alors que Antoine est sur le point de devenir le numéro 1 de sa boîte, sa femme décide de prendre une pause et de partir quelques jours seule. Le voilà donc avec quatre enfants sur les bras. Dépassé par les évènements, Antoine a bien du mal à gérer vie de famille, travail et autres soucis du quotidien. Va-t-il tenir 10 jours sans maman ?

« Sonic, le film » de Jeff Fowler
Sonic, le petit hérisson bleu le plus rapide du monde, est propulsé sur Terre. Alors qu'il se cache après avoir malencontreusement créé une panne de courant dans tout le pays, il fait la connaissance de Tom. Ensemble, ils vont affronter le diabolique Dr. Robotnik, déterminé à régner sur le monde…

« Ducobu 3 » de Elie Semoun
C'est la rentrée des classes. Et l'élève Ducobu est bien décidé à mener la vie dure à l'instituteur Latouche. Mais cette année, un rival de taille débarque à l'école : TGV, le roi de la triche 2.0. Cependant pas le temps pour les querelles, il va falloir s'unir pour sauver l'école Saint-Potache de la faillite. Leur unique chance ? Remporter un concours de chant…

« Le voyage du Dr Dolittle » de Stephen Gaghan
La Reine Victoria tombe gravement malade. Le Dr Dolittle, veuf et renfermé, se voit confier la mission de trouver un remède pour la guérir. Le voilà donc parti contre son gré à destination d'une île mythique, en compagnie de tous ses animaux. Une quête périlleuse qui le mènera vers des contrées lointaines qui lui permettront de retrouver son esprit brillant…

« Dora et la cité perdue » de James Bobin
Dora l'exploratrice est aujourd'hui une adolescente pleine de ressources. Ses parents doivent partir en expédition et décident de ne pas emmener leur fille dans ce périlleux voyage. Elle va donc devoir loger chez son cousin et aller pour la première fois au lycée ! Mais lorsqu'elle apprend que ses parents sont en danger, Dora n'hésite pas une seconde et part à leur rescousse…

« C'est quoi cette mamie ? » de Gabriel Julien-Laferrière
Sept demi-frères et sœurs vivent pour l'instant en commun d'un grand appart' mais aujourd'hui c'est le début des vacances d'été et chacun part de son côté chez ses parents respectifs sauf Gulliver, le petit dernier qui est envoyé chez l'excentrique Mamie Aurore. Mais ils vont vite se rendre compte que Mamy Aurore est une fêtarde et qu'elle ne s'occupe pas beaucoup de Gulliver...

« Le roi lion » de Jon Favreau
Dans la savane africaine, tous les animaux célèbrent la naissance de Simba, leur futur roi. Son père, le roi Mufasa passe plusieurs mois à former son fils à sa future destinée royale… et il lui en faudra de la sagesse pour régner sur la Terre des Lions. Mais Scar, l'oncle de Simba, a un autre plan, il se verrait bien monter sur le trône. Et pour parvenir à ses fins, il est prêt à tout...

« Spider-Man far from home » de Jon Watts
Peter Parker, alias Spider-Man, prend quelques vacances bien méritées. Il part ainsi en Europe avec ses amis du lycée. Mais il va rapidement être obligé de changer ses plans et enfiler une fois de plus son costume de super-héros. En effet, Nick Furry lui demande de l'aide pour découvrir le mystère de plusieurs attaques de créatures qui ravagent le continent européen…