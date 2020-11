Hiver 1968. Judy Garland est une star planétaire mais elle n’arrive pas à concilier carrière et vie de famille. Elle se rend à Londres pour se produire le temps d’une série de spectacles à guichets fermés. Mais elle est vite épuisée. Entre addictions, déception amoureuse et l’envie d’être une bonne mère, Judy arrivera-t-elle à poursuivre sa carrière ?

L’incroyable vie et carrière de Luciano Pavarotti, le “Tenor du peuple”, nous est racontées grâce à des images d’archives rares et inédites. Nous découvrons à travers de nombreux témoignages de ses proches, la vie hors-norme de cet artiste à la voix légendaire qui aura fait découvrir l’Opera au monde entier…

“Stan & Ollie” de Jon S. Baird

Votre Agenda Ciné spécial biopic - © Tous droits réservés

1953. Laurel et Hardy se lancent dans une tournée à travers l’Angleterre. Mais ils ne sont plus aussi populaires qu’avant et ont du mal à faire salle comble. Si leur duo est toujours aussi drôle, les épreuves de la vie ont eu raison de lui. Ils espèrent donc que cette tournée leur permettra de se réinventer et de trouver un nouvel équilibre entre eux...